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НовостиОбщество18 ноября 2022 3:11

В 2022 году благодаря ЭКО на Ямале родилось 80 малышей

Весь комплекс - от диагностики до родоразрешения - проводится бесплатно.
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В 2022 году благодаря ЭКО на Ямале родилось 80 малышей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Несмотря на то, что в больницах округа данная процедура не выполняется, пациентки могут выбрать любую клинику на территории страны. Транспортные расходы также возмещаются за счет региона.

Крое того, при направлении на ЭКО в регионе не применяется система квотирования из-за отсутствия очередности, а число выдаваемых направлений не ограничивается. Сделать процедуру могут все желающие женщины, имеющие соответствующие медицинские показания.

- Если супружеской паре выставлен диагноз, и они состоят на учете, мы выдаем направление на процедуру ЭКО. Пара может выбрать любую клинику, которая работает по полису ОМС, так же и врача. Чтобы получить направление, мужчине и женщине необходимо сдать анализы, получить гарантийное письмо из клиники, в которой будет проведена процедура ЭКО, а также заключение главного внештатного специалиста. На основании документов делается заключение и супруги могут выехать для проведения протокола, - рассказала врач акушер-гинеколог перинатального центра Ноябрьска Тамара Абанина.

Ежегодно на ЭКО направляются чуть более 300 северянок.