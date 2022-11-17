Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Салехардской ОКБ появилось оборудование ночного ЭЭГ-мониторинга для детей, которое помогает выявить эпилепсию. Оно закуплено по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.

С просьбой организовать такую возможность на Ямале к нему обратилась жительница Нового Уренгоя Александра Акимова во время прямого эфира в декабре прошлого года. Глава региона поддержал идею и поручил закупить оборудование в самые крупные больницы региона.

Также в этом году системы мониторинга ночного сна установили в отделении патологии речи Ноябрьска и психоневрологическом диспансере Нового Уренгоя. Медики уже провели порядка 175 процедур.

- Ежегодно мы принимаем комплекс мер по оказанию медицинской помощи детям, имеющим особенности здоровья. По просьбе родителей закупили современное медоборудование для биоакустической коррекции головного мозга, организовали лечение зубов детей с особенностями здоровья под наркозом. Мы прислушиваемся к просьбам каждого родителя и стараемся сделать для таких детей оказание медицинской помощи более доступной, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Сегодня проведение ЭЭГ-видеомониторинга доступно большинству юных северян, в том числе детям с особенностями. Для последних процедура проводится на дому.