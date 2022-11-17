Студент из Муравленко оказался в числе лучших юных концертных промоутеров страны

Фото: Екатерина Шатунова

Денис Тухватуллин – талантливый 21-летний парень из Муравленко, ставший призером крупного федерального конкурса. Он, будучи студентом Школы перспективных исследований Тюменского государственного университета, одержал победу в творческо-образовательном проекте «Поколение М» и вошел в число лучших юных концертных промоутеров страны, завоевав «бронзу».

Чтобы попасть на кастинг, конкурсант прошел мастер-класс по музыкальному промоушену от тюменских экспертов в мультицентре «Контора пароходства». Он изучил образовательные онлайн уроки на цифровой платформе pokolenie.mts.ru, а затем загрузил видеовизитку. В ней Денис поделился своим опытом в организации музыкальных событий на примере регионального фестиваля «Музсходка», рассказал о современных трендах и перспективных направлениях в будущем.

Жюри оценило профессиональный подход конкурсанта, отдав ему призовое место.

– Я с детства люблю музыку, активно слежу за свежими релизами и всегда стараюсь их критически оценивать. Больше всего мне нравится альтернативный рок, трип-хоп, электроника, выборочно - джаз и метал. Участие в проекте «Поколение М» позволило мне проанализировать современную музыкальную индустрию, сформировать свое видение на то, как бы я мог продвинуть любимых исполнителей, что изменить в организации ивентов. Спасибо жюри, что оценило мою работу! Было волнительно, участвовал и импровизировал на эту тему впервые. В будущем хочу связать свою карьеру с медиа, кино или музыкальным искусством, – рассказал Денис Тухватуллин.

Как отметил директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков, история успеха Дениса показывает, что с помощью цифровых платформ современная молодежь может учиться у известных мастеров и экспертов, открывать и развивать свои новые таланты без привязки к месту, где они живут.

– Благодаря интернет-возможностям одаренный студент смог засветиться во всероссийском проекте и стать частью большого образовательного движения, – добавил он.

Также Сергей Найденков пригласил ребят от 6 до 22 лет принять участие в новом девятом сезоне проекта, который уже стартовал.