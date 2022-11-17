В Ноябрьске на улице Магистральная провалился асфальт

Фото: Анджела Южная

В Ноябрьске на асфальте возле дома №123 по улице Магистральная появилась дыра. По словам местной жительницы Анджелы Южной, которая и рассказала о случившемся, отверстие довольно глубокое и не исключено, что кто-нибудь может туда провалиться.

«Дыра, довольно глубокая, возле дома №123 по улице Магистральной. Ждем, когда кто-то провалится?!» - вопрошает в соцсетях горожанка.

В качестве доказательств девушка выложила видео, на котором показана образовавшаяся яма. Скорей всего повреждение вызвано проехавшим автомобилем, так как рядом виднеются следы довольно больших шин.

Надо отметить, что опасения девушки небеспочвенны. В темноте не заметить отверстие - проще простого, а провалившись в него можно и сломать ногу.

В скором времени на пост отреагировали в городской администрации. Представитель мэрии заявил, что центральная оперативно-диспетчерская служба «Энерго-Газ-Ноябрьска» уже в курсе ситуации, на место выехали специалисты.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жители Салехарда не понимают, зачем надо менять новый асфальт на улице Броднева. Власти утверждают, что покрытие устарело и не соответствует требованиям ГОСТа.