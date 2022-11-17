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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:09

Новогодние фотографии юных салехардцев появятся на городских билбордах

Это народный проект, запущенный в честь самого волшебного праздника
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Новогодние фотографии юных салехардцев появятся на городских билбордах. Как сообщили в городской администрации, это специальный народный проект, запущенный в честь самого волшебного праздника.

- В преддверии самого волшебного праздника город заменит все информационные плакаты на портреты маленьких жителей в карнавальных костюмах. Юные салехардцы украсят улицы зимней окружной столицы, создав по-настоящему новогоднее настроение! Получится большой и яркий семейный альбом, - рассказали в мэрии.

Прислать фотографии можно до 1 декабря на электронный адрес: pressshd@yandex.ru (не забудьте указать фамилию/имя/возраст ребенка).