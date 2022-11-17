Автомобилистам Салехарда запретили выезжать на реки Полуй, Полябта и озеро Лебяжье

Фото: МЧС России по ЯНАО

Автомобилистам Салехарда запретили выезжать на лед рек Полуй и Полябта, а также озера Лебяжье до 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сейчас толщина льда на водоемах составляет от 15 до 25 сантиметров. Для проезда на автомобиле этого достаточно, но местами есть полыньи, что может быть опасно, - прокомментировали в ведомстве.

Спасатели рекомендуют не рисковать и не выезжать на лед на машинах. Не исключено, что такое «путешествие» может закончиться печально.

А тем временем ямальские дорожники продолжают обустраивать автозимники. Традиционно их будет три: : Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Коротчаево - Красноселькуп. Кроме того, продолжается намораживание льда на переправе между Салехардом и Лабытнанги.

Дата открытия каждой сезонной дороги напрямую зависит от погодных условий.