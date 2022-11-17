Мошенник, представившийся следователем, украл у ноябрянки 360 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, аферист представился сотрудником правоохранительных органов, тем самым втершись пострадавшей в доверие.

- Установлено, что 14 ноября заявительнице позвонил некий человек, представившийся следователем, и сообщил, что с ее банковской карты происходит списание денежных средств. Для того, чтобы сохранить сбережения, женщине необходимо их обналичить и перевести через банкомат на безопасные счета, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге, выполнив указания звонившего, ноябрянка лишилась около 360 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».