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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:31

В Салехарде заработала станция техобслуживания машин

Открытие затянулось в связи с оформлением необходимых документов
Марина Прохорова
Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде начала работу станция технического осмотра машин. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский.

- Аккредитация получена, оборудование приобретено, контролеры обучены. Теперь автовладельцам не придется ездить в соседние населенные пункты для прохождения техосмотра. Это существенно сэкономит время и деньги, - отметил градоначальник.

Первые машины уже приезжают на диагностику. В среднем осмотр легковушки занимает 20 минут. Также принимаются и грузовые авто, и пассажирский транспорт.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Сейчас на станции работают два специалиста, в связи с требованиями их максимальная ежедневная загрузка не превышает 32 автомобилей. В ближайших планах - увеличить количество работников до 4, а значит, возрастет и количество обслуживаемых машин.

Услуги предоставляются в порядке живой очереди в ангаре на улице Сенькина, 103. Получить Информацию можно по телефону: 78-228, 8-908-864-77-000.