Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 ноября 2022 года увеличилось на 26 человек

Последние новости коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 26 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 962.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 5 680 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 113. Всего в стране зарегистрирован 21 520 021 случай. Излечились от коронавируса 6 735 человек, скончались - 61.