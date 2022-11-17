Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье17 ноября 2022 8:51

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 ноября 2022 года увеличилось на 26 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 17 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости коронавирусе на Ямале

Последние новости коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 26 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 962.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 5 680 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 113. Всего в стране зарегистрирован 21 520 021 случай. Излечились от коронавируса 6 735 человек, скончались - 61.