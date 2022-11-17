Школьники Ямала и ДНР отправятся на губернаторскую елку

В ямальских школах подвели итоги конкурсного отбора среди детей, которые получат пригласительные билеты на губернаторскую елку. Это 300 ребят от 8 до 13 лет, показавшие высокие результаты в учебе, спорте и общественной деятельности, дети с особенностями здоровья, из многодетных семей, сироты, а также дети участников спецоперации.

- Приглашение на красочное новогоднее мероприятие - это мера поощрения талантливых ребят, отбор которых проводился на основе успеваемости за последние два года, достижений в конкурсах и олимпиадах регионального и всероссийского уровней, также учитывалось активное участие ребят в добровольческих движениях, Российском движении школьников и ЮнАрмии, - рассказал первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.

Наряду с ямальскими ребятами в этом году на губернаторскую елку приглашены десять детей из Волновахского района ДНР.

Праздник пройдет с 19 по 21 декабря. В программе - посещение достопримечательностей окружной столицы, знакомство школьников с культурой коренных народов Севера, экскурсия в природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск», встреча с Ямал Ири, мероприятие в МВК имени И.С. Шемановского и прочее.