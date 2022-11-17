В Ноябрьске из-за аварии на сетях без тепла остались два детсада и 14 жилых домов Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске возле дома №94 по улице Советская произошел порыв на сетях теплоснабжения, из-за этого два детсада и 14 домов остались без тепла. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Ноябрьск 24».

Как сообщили в «Энерго-Газ-Ноябрьске», утечка на внутриквартальных сетях теплоснабжения была обнаружена минувшей ночью.

- Сейчас специалисты усердно работают над устранением проблемы. Бригада будет трудиться без перерывов, чтобы в максимально короткие сроки вернуть тепло в квартиры людей и дошкольные учреждения, - прокомментировали коммунальщики.

Ранее Комсомольская правда - Ямал писала о том, что в Ноябрьске жители дома по улице Советская почти год ждут, когда в их дворе восстановят асфальт после ремонта труб. Из-за внезапно образовавшейся протечки ресурсоснабжающая организация разломала только что уложенное покрытие.