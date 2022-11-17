Рекордное число молодых ямальских семей получат жилищные сертификаты в 2022 году

Фото: пресс-служба губернатора

В 2022 году рекордное число молодых ямальских семей получат жилищные сертификаты - около 1 350 человек. Это стало возможным благодаря решению губернатора Дмитрия Артюхова и перераспределению средств департамента строительства и жилищной политики.

Так, 50 дополнительных сертификатов направлено молодым семьям в Ямальском, Надымском, Приуральском районах, а также Лабытнанги и Губкинский. И это уже второе увеличение числа получателей в этом году. Ранее, благодаря дополнительному финансированию, сертификаты выдали около 700 семей, проживающих в аварийном жилье или имеющих ипотечные займы.

Благодаря социальной выплате Семья Софии и Вячеслава Кагилевых из Красноселькупа купила двухкомнатную квартиру.

- Мы рады, что получили заветный сертификат! Квартиру купили двухкомнатную, с расчетом, что сделаем прекрасную детскую, спальню, кухню-гостиную. Спасибо огромное всем, кто создает такие программы и поддерживает молодые семьи, - сказала София Кагилева.

Отметим, что поддержка семей на Ямале выполняется комплексно. В рамках региональной программы размер выплаты увеличивается в соответствии с количеством детей в семье. После рождения второго и последующих детей молодая семья получает региональный маткапитал, который также может потратить на улучшение жилищных условий.