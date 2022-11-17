Парк дорожной техники Ямальского района пополнился двумя самосвалами и фронтальным погрузчиком

Фото: пресс-служба губернатора

В регионе продолжает пополняться парк дорожной техники. Так, в Ямальский район доставлены два самосвала и фронтальный погрузчик. Новые машины - дополнение к плановым девяти единицам, часть из которых уже поступила.

Часть техники всесезонная, это позволит повысить качество содержания улично-дорожной сети как в зимнее, так и в летнее время.

Мини-погрузчики применяются для работ в условиях ограниченного пространства. Каждая пара колес левого и правого борта питается от отдельных моторов, что обеспечивает высокую маневренность и возможность разворачиваться на 360 градусов с места. Их будут использовать для уборки снега или листьев на тротуарах.

Фронтальные погрузчики востребованы в ходе строительных и дорожно-ремонтных работ. Их станут применять для перемещения грунта, глины, песка, щебня, уборки снега на улицах и тротуарах.

Кстати, Надымский район и Новый Уренгой также ждет усиление дорожного парка, для них приобретут 15 и 9 единиц специализированной техники и оборудования соответственно.