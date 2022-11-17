В Муравленко завели уголовное дело на тренера по скалолазанию, по вине которого пострадала 8-летняя девочка

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Муравленко возбудили уголовное дело в отношении тренера по скалолазанию, по вине которого пострадала 8-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 1 ноября тренер спортшколы проводил занятия по скалолазанию в СК «Муравленко». При этом он ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности по безопасному проведению занятий на скалодроме, допустив нахождение малолетней потерпевшей в опасной зоне спуска ученика. Юный спортсмен, осуществляя подъем по скалодрому, сорвался и упал на девочку, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге ребенок получил тяжкий вред здоровью и сейчас проходит лечение.

На данный момент правоохранители выяснят все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства вины тренера. Он обвиняется по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).