Волонтеры Шурышкарского района подарили телевизор матери мобилизованного северянина

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе активно поддерживают мобилизованных и их семьи. Как отметил глава муниципалитета Олег Попов, ни одна из просьб не остается без внимания.

Например, матери мобилизованного жителя деревни Ямгорт подарили новый телевизор. Женщина не просила об этом, но волонтеры, побывав у нее в гостях, заметили, что старый показывает уже совсем плохо.

Для бойца-контрактника, прибывшего в отпуск на малую Родину, собрали необходимые вещи: «зимний» спальник и коврик, берцы, теплую одежду и еще много чего «по мелочи». Все это поможет облегчить быт в сложнейших условиях передовой.

А в прошлые выходные в Горках прошел благотворительный концерт и ярмарка. Удалось собрать порядка 50 тысяч рублей, которые направят на поддержку бойцов СВО.

Напоминаем, что на днях в Шурышкарском районе приняли новые меры поддержки для военнослужащих и их семей. Это различные компенсационные выплаты.