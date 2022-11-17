В Красноселькупском районе водитель «Ваза» спровоцировал аварию и попал в больницу

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 16 ноября на перекрестке дорог в селе Толька.

- Около 13:55 водитель автомобиля «Ваз», двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил машину «УАЗ Патриот», ехавшую по главной. В результате столкновения водитель «Ваз» госпитализирован, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 ДТП, а с начала года - 4 129, в которых 21 человек погиб и 295 получили травмы, в том числе 39 детей.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходом - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что автоинспекторы Нового Уренгоя помогли водителю, застрявшему на загородной трассе в мороз. У мужчины неожиданно сломалась машина.