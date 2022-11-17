Фото: пресс-служба губернатора

Премия «Семья Ямала» пополнилась двумя новыми номинациями - «Творческая семья года» и «Спортивная семья года». Ка сообщили в пресс-службе губернатора, это поможет привлечь к участию как можно больше северян.

При рассмотрении заявок по новым номинациям будут учитываться спортивные и творческие достижения семей, их участие в тематических конкурсах и соревнованиях различного уровня, а также достойное воспитание детей.

В Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Губкинском прием ходатайств уже начался. Он ведется преимущественно на базе органов соцзащиты населения. В ближайшее время прием стартует и в других муниципальных образованиях.

- Подать ходатайство для участия семьи в премии может организация, предприятие. Самовыдвижение не предусмотрено. Конкурсный отбор на региональном уровне пройдет весной 2023 года, - сказала начальник отдела по семейной и демографической политике департамента социальной защиты населения ЯНАО Диана Саранчина.

Отметим, что премия «Семья Ямала» будет проводиться уже в десятый раз. За победу в каждой номинации семьи получат грант от губернатора в размере 250 тысяч рублей и дипломы.