Фото: департамент культуры ЯНАО

Надым перенимает эстафету «Ямальских встреч». Как сообщает региональный департамент культуры, 16 декабря в город приедет Евгений Смирнов - руководитель общественной организации «Инклюзия», а также инклюзивной танцевальной школы «Рыжий-DANCE», известный как участник проекта «Танцы» на ТНТ.

В качестве второго гостя приглашен Алексей Водовозов - врач-терапевт, токсиколог, подполковник медицинской службы запаса, бывший военный врач, российский научный журналист и медицинский блогер, автор книги «Пациент разумный» и ведущий просветительского блога «Смотровая Военврача». В 2019 году его назвали одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

Фото: департамент культуры ЯНАО

У каждого гостя интересный и богатый жизненный опыт, которым они готовы поделиться с надымчанами и ответить на их вопросы.

Встреча с Евгением Смирновым пройдет в Детской библиотеке по адресу: ул. Комсомольская 6А. Начало в 15:00. Встреча с Алексеем Водовозовым состоится в Надымской ЦБС по адресу: пр. Ленинградский, 10Е. Начало в 16:00.

Вход на мероприятие свободный. Для тех, кто не сможет попасть на встречи, организуют онлайн-трансляции.