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После жалобы в соцсетях с директором надымской гимназии провели разъяснительную беседу. В посте сообщалось, что руководительница грубо разговаривает с учениками и не приемлет никакого мнения, кроме своего

«Мой ребенок обучается в гимназии, и я много раз слышала от него, что директор позволяет себе грубо разговаривать с учениками, ведет себя неуравновешенно и истерично, а вот с детьми чиновников - наоборот. Простите, может, за грубое выражение, но прям «облизывает» их с ног до головы. Не переводим в другую школу, потому что здесь прекрасные педагоги», - резюмировала горожанка.

Также она призвала департамент образования повлиять на директора и разъяснить, как нужно разговаривать с учениками.

Долго ждать не пришлось. Спустя несколько часов департамент образования Надымского района отчитался в комментария о проделанной работе.

«По вопросам, озвученными в обращении, состоялся разговор с директором гимназии. Ранее подобных жалоб от родителей не поступало. Вместе с тем директору указано на неукоснительное соблюдение норм профессиональной деятельности», - написал представитель ведомства.