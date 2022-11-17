На Ямале 17 ноября 2022 года в отдельных районах ожидается метель

Погода на Ямале на 17 ноября Фото: Вера Зенина

В четверг, 17 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах - метель, а также гололед и изморозь. Ветер юго-западный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью -22…-27 градусов, при прояснении до -35, днем -10…-15 градусов, местами до -22.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -22 градуса, днем -10. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: