Дети замерзают в школе искусств Салехарда из-за неисправной вентиляции

Фото: "Детская школа искусств города Салехарда", соцсети

Жительница Салехарда, чей ребенок ходит в Детскую школу искусств, пожаловалась на царящий в ней холод. По словам женщины, температура в помещении составляет всего 10 градусов и заниматься в таких условиях невозможно.

«В здании Детской школы искусств температура воздуха составляет 10 градусов, заниматься просто невозможно! Пишут, что сломалась вентиляция, но там постоянно так! Нет нормально настроенной температуры. Тянет на выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя», - рассказала женщина в соцсетях.

Также северянка отметила, что из-за низкой температуры дети часто болеют, и теперь перед родителями стоит выбор - водить их на занятия или нет.

Позже на пост отреагировал представитель городской администрации. Он сообщил, что в минувшее воскресенье система вентиляции действительно вышла из строя, однако температура была не ниже допустимой.

«Оперативно были вызваны специалисты обслуживающей организации, заказана деталь на замену. Температура в здании в течение двух дней была не ниже допустимой для образовательной организации. До учеников и родителей информация была доведена в воскресенье вечером посредством групп в мессенджерах. Сегодня утром деталь была заменена, неполадки устранены», - написал представитель мэрии.