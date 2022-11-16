Многодетные семьи Ямала купили более 20 тысяч льготных билетов для детей

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Многодетные семьи Ямала все чаще покупают льготные авиабилеты на детей. Так, в этом году они приобрели уже 20 417 билетов стоимостью 2 500 рублей. При этом количество перевозимых детей растет с каждым годом, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В первый год действия меры поддержки авиакомпания перевезла 8 319 детей, в 2020 году - 10 378, в 2021 - 17 533, и более чем за 10 месяцев текущего года почти в три раза больше, чем в начале реализации программы.

Изначально программа была рассчитана на детей из многодетных семей в возрасте от 2 до 18 лет. Но по решению губернатора Дмитрия Артюхова условия программы расширили: льготным перелетом могут пользоваться дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет (кроме вступивших в брак), которые очно учатся в высших или средне-специальных учебных заведениях страны.

Распространяется льгота на рейсы авиакомпанией «Ямал», воспользоваться ей можно один раз в год.

Тариф действует на 42 направлениях, но в связи с закрытием аэропортов на юге России, пока работают 33 авиамаршрута. Со следующего года в программу льготных перелетов добавится новый маршрут Салехард - Казань.