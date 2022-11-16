В Салехарде открылся первый апарт-отель

Фото: пресс-служба губернатора

Существующий на Ямале комплекс региональных мер поддержки помогает предпринимателям развивать все новые направления. Так, благодаря займу, выданному окружным центром «Мой бизнес», житель Салехарда открыл первый в городе аппарат-отель.

На площади почти 500 квадратных метров размещено 14 номеров вместимостью от одного до шести человек, прачечная и комната для персонала. В скором времени заработает собственное кафе для постояльцев. Изюминка отеля - двухэтажные номера, из которых открывается потрясающий вид на горы.

Владелец бизнеса работает в сфере гостеприимства девять лет. К строительству и обустройству отеля он подошел с пристрастием: сделана качественная шумоизоляция, при заселении гость получает средства индивидуальной гигиены, халат и приветственную тарелку с фруктами. Все номера с уникальным дизайном, собственной ванной и кухонной зоной.

- У нас в городе часто проводятся мероприятия, соревнования. При строительстве отеля мы учитывали к размещению детские группы. Третий этаж отеля рассчитан на размещение в одном номере от одного до шести человек, - рассказал владелец отеля Игорь Брухан.

В будущем он планирует расширить возможности для досуга на территории отеля - запустить баню и построить бассейн.