Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 ноября 2022 года увеличилось на 16 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 16 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 936.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 5 380 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 219. Всего в стране зарегистрирован 21 514 341 случай. Излечились от коронавируса 6 906 человек, скончались - 63.