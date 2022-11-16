В Салехарде стартовала интенсивная профильная смена по химии для старшеклассников

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде стартовала интенсивная профильная смена по химии для обладателей образовательных сертификатов. Она проходит в региональном Центре выявления и поддержки одаренных детей, сообщили в пресс-службе губернатора.

Занятия для ребят проводят преподаватели Российского университета нефти и газа имени Губкина, доценты кафедры органической химии и химии нефти Ольга Стоколос и Карина Алексанян.

В программе - лекции и практические задачи из ЕГЭ, а также лабораторные практикумы. Участники смены разберут темы по общей химии, электролизу и гидролизу, алифатическим и ароматическим углеводородам, карбонильным соединениям, также они рассмотрят типы химических реакций, отработают решение задач на атомистику, окислительно-восстановительные реакции, массовую долю веществ в растворе, определение молекулярной формулы и строение органических веществ, сгорание вещества.

Занятия по химии проходят в рамках проекта уже второй раз. По итогам образовательных сессий прошлого года слушатели продемонстрировали высокие результаты ЕГЭ. Они превышают окружные и общероссийские - средний балл выпускников составил 81,8. Это на 27 баллов выше среднеокружных результатов.

Всего в ноябре-декабре 333 ямальских школьника пройдут интенсивные очные смены у преподавателей ведущих вузов страны по всем пяти профилям сертификата: информатике, математике, химии, биологии и физике. На второе полугодие запланированы очные интенсивные смены и цикл дистанционных занятий.