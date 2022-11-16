Соцпедагог из Приуральского района запустила психологический ютуб-канал для подростков

Фото: администрация Приуральского района

Социальный педагог из школы села Аксарка Анна Соловьева запустила образовательные видео для подростков, направленные на помощь в учебе и решении жизненных проблем. Об этом сообщили в пресс-служб муниципалитета.

Ее проект под названием «Соловьева» стал одним из победителей форума молодежных проектов Приуральского района «Фарватер». Жюри высоко оценило идею девушки, выделив ей грант в размере 25 тысяч рублей.

В скором времени на ютуб-канале молодого преподавателя появятся ролики на темы саморазвития, психологической устойчивости к стрессу, профориентации, эмоциональной регуляции, буллинга и умения планировать. Важно, что общение с подростками на значимые темы будут проходить в удобном для них формате.

В планах у педагога - выпускать образовательные видео с субтитрами на ханты языке, чтобы они стали доступны к пониманию детям из числа коренных малочисленных народов Севера и их родителям.

Как считает педагог, видеоматериал поможет родителям лучше понять своих детей и их потребности.