В Тазовском районе осудят банду местных жителей, которые, запугав охрану, обнесли сейсмологическую партию

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В Тазовском районе осудят банду из четырех местных жителей, промышлявших грабежами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 1 февраля 2022 года четверо тазовчан, угрожая охранникам насилием, украли из закрытых контейнеров, находящихся на охраняемой территории сейсмологической партии, кабельную продукцию, а также иные товарно-материальные ценности, принадлежащие геологоразведочной компании. Тем самым они причинили организации ущерб в 120 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Кроме того, в марте один из обвиняемых избил рабочего-вахтовика, потребовал передать ему 50 тысяч рублей.

Вычислили и задержали злоумышленников сотрудники следственного управления, полиции, ФСБ по Тюменской области и Росгвардии.

По данным следствия, двое обвиняемых уже привлекались к уголовной ответственности за совершение особо опасных преступлений против личности.

Сейчас мужчины находятся под стражей, где дожидаются судебного заседания. Троих будут судит по двум статьям, а одного - по трем.