Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 6:23

Житель Аксарки вернул кровно заработанные 794 тысячи рублей, незаконно взятых с него властями при переселении

В этом ему помогла прокуратура
Марина Прохорова
Житель Аксарки вернул почти 800 тысяч рублей, незаконно взятых с него властями при переселении

Житель Аксарки вернул почти 800 тысяч рублей, незаконно взятых с него властями при переселении

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Приуральского района помогла жителю Аксарки вернуть 794 тысячи рублей, которые он отдал в качестве доплаты при обмене старого жилья на новое.

- Установлено, что мужчина являлся собственником жилого помещения, признанного аварийным и подлежащим сносу. Взамен данного жилья администрацией муниципального образования Аксарковское предоставила ему в 2018 году благоустроенную квартиру на условиях договора мены, с незаконной доплатой в размере более 794 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя признать отдельные положения договора мены недействительными, что и было сделано.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется ведомством.