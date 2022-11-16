Житель Аксарки вернул кровно заработанные 794 тысячи рублей, незаконно взятых с него властями при переселении

Житель Аксарки вернул почти 800 тысяч рублей, незаконно взятых с него властями при переселении Фото: Вера Зенина

Прокуратура Приуральского района помогла жителю Аксарки вернуть 794 тысячи рублей, которые он отдал в качестве доплаты при обмене старого жилья на новое.

- Установлено, что мужчина являлся собственником жилого помещения, признанного аварийным и подлежащим сносу. Взамен данного жилья администрацией муниципального образования Аксарковское предоставила ему в 2018 году благоустроенную квартиру на условиях договора мены, с незаконной доплатой в размере более 794 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя признать отдельные положения договора мены недействительными, что и было сделано.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется ведомством.