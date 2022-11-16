Пуровская прокуратура помогла упавшему с высоты мужчине взыскать с работодателя 650 тысяч рублей

Приуральская прокуратура помогла упавшему с высоты мужчине взыскать с работодателя 650 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Пуровского района помогла мужчине, пострадавшему на работе, получить моральную компенсацию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, северянин наносил специальные знаки на вагон-цистерны и упал с трехметровой высоты.

- Он получив тяжелую производственную травму. При этом работодатель никак не контролировал выполнение работ и не обеспечил сотрудника страховочными креплениями, - добавили в надзорном органе.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, требуя взыскать с работодателя в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда.

Суд, выслушав обе стороны, удовлетворил требования прокурора, обязав выплатить упавшему мужчине 650 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу, его фактическое исполнение контролируется прокуратурой.