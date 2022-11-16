В Ноябрьске испытали на прочность президентские лимузины

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В Ноябрьске прошли испытания автомобилей премиум-класса «Aurus», также известных как президентские лимузины. Об этом сообщили в московском центре испытаний «НАМИ».

- Одна из главных задач при создании автомобилей данного бренда - комфорт в любых условиях. Именно поэтому для испытаний выбрали Ноябрьск - город, где средняя температура в июле колеблется в районе 16 градусов, а абсолютный минимум зафиксирован в январе и составил -55 градусов. Это действительно суровые условия для эксплуатации любого транспортного средства, - сказал представитель центра.

Специалисты «НАМИ» провели оценку расхода топлива, технических жидкостей, загрязняемость/заснеживаемость, проверили периодичность возникновения неисправностей, провели тесты ездовых свойств автомобиля и общей работоспособности.

В итоге во всех тестах автомобиль показал себя с лучшей стороны.