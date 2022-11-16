Швея из Красноярского края сошьет теплые балаклавы для мобилизованных ямальцев

Фото: Игорь Заборовский

Швея из Красноярского края Ирина Шабалина сошьет теплые балаклавы для мобилизованных ямальцев. Об этом рассказал известный активист Игорь Заборовский.

- Ирина Шабалина и ее подруги работают простыми швеями в Канске Красноярского края и сейчас изготавливают для парней утепленные балаклавы из флиса. Делают они это абсолютно безвозмездно! Буквально несколько минут назад общался с ней и мы договорились о том, что закончив партию по заказу, следующую отошьют для нас, - сказал общественник.

Материал для балаклав ямальцы закупят сами и отправят его швее, а она, вместе со своей командой, изготовит 500 штук. Затем их отправят солдатам - теплые и удобные.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме запустят производство маскировочных сетей для участников спецоперации. Работы начнутся примерно через неделю.