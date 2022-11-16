В Новом Уренгое появится ледяная копия строящегося терминала аэропорта

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Стало известно, какой ледовый городок построят в Новом Уренгое. По словам главы города Андрея Воронова, в этом году он посвящен празднованию 100-летия гражданской авиации России.

- Будут самолеты, вертолеты, портреты великих конструкторов, а также копия нового терминала нашего аэропорта в ледяном исполнении. Появятся ледовые скульптуры и в отдаленных районах - Коротчаево и Лимбяяха, - рассказал градоначальник.

Отметим, что ледовый городок - подарок Новому Уренгою от компаний АО «Ачимгаз», ООО «Ачим Девелопмент» и ОАО «Севернефтегазпром».

А уже на следующей неделе стартует фестиваль ледовых скульптур «Необъятный Ямал». Уже поступило более десяти заявок от мастеров из Санкт-Петербурга, Ижевска, Нижнего Тагила, Невьянска и Кургана. Создавать свои шедевры мастера будут на площади у администрации.