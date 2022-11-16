В рамках капремонта в Салехарде отремонтировали 13 домов

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде завершается сезон капремонта домов. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- Работы уже выполнены в десяти капитальных многоквартирниках и трех деревянных зданиях. В доме №60 на улице Республики ремонт завершится в ближайшие дни. Специалисты провели в порядок тепло-, водо- и электросети, обновили фасады и крыши, - прокомментировал градоначальник.

В следующем году запланированы работы по следующим адресам:

- улица Б. Кнунянца, д. 7 (ремонт крыши, фасада);

- улица Броднева, д. 50 (ремонт крыши);

- улица Зои Космодемьянской, д. 56 (ремонт фундамента);

- улица Зои Космодемьянской, д. 57 (ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем водоснабжения);

- улица имени Василия Подшибякина, д. 41 (ремонт крыши);

- улица Губкина, д. 6 (ремонт фасада).

В рамках адресной программы планируется комплексный ремонт в трех многоквартирных домах:

- микрорайон Б. Кнунянца, д. 31;

- улица Чкалова, д. 34;

- улица З. Космодемьянской, д. 38.

В перечне работ: капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, фундамента, фасада с утеплением, крыши.