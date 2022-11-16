В рамках капремонта в Салехарде отремонтировали 13 домов

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети
В Салехарде завершается сезон капремонта домов. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.
- Работы уже выполнены в десяти капитальных многоквартирниках и трех деревянных зданиях. В доме №60 на улице Республики ремонт завершится в ближайшие дни. Специалисты провели в порядок тепло-, водо- и электросети, обновили фасады и крыши, - прокомментировал градоначальник.
В следующем году запланированы работы по следующим адресам:
- улица Б. Кнунянца, д. 7 (ремонт крыши, фасада);
- улица Броднева, д. 50 (ремонт крыши);
- улица Зои Космодемьянской, д. 56 (ремонт фундамента);
- улица Зои Космодемьянской, д. 57 (ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем водоснабжения);
- улица имени Василия Подшибякина, д. 41 (ремонт крыши);
- улица Губкина, д. 6 (ремонт фасада).
В рамках адресной программы планируется комплексный ремонт в трех многоквартирных домах:
- микрорайон Б. Кнунянца, д. 31;
- улица Чкалова, д. 34;
- улица З. Космодемьянской, д. 38.
В перечне работ: капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, фундамента, фасада с утеплением, крыши.