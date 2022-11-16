«Ваша работа сейчас очень важна»: глава Нового Уренгоя встретился с волонтерами штаба #МыВместе

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов встретился с волонтерами и активистами городского штаба #МыВместе. Как отметил градоначальник, сейчас на их плечах лежит колоссальный объем работы.

- Вся гуманитарная помощь, которая поступает, проходит через штаб #МыВместе. Это продукты, лекарства, средства личной гигиены. Все считают, фасуют, составляют опись, затем формируют посылки. Сейчас волонтеры собирают помощь батальону «Ямал». Отправка ожидается в конце месяца, - рассказал управленец.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Также волонтеры помогают беженцам, а это более 200 семей. На спонсорские деньги они приобретают продукты, средства личной гигиены, сертификаты на покупку одежды. По запросу помогают памперсами и одеждой для малышей.

Волонтеры штаба #МыВместе с самого первого дня работают с семьями мобилизованных. В помощь им - кураторы от администрации. Вопросов поступает много, большинство из них касаются оплаты ЖКХ, налогов и ипотечных каникул. Однако есть и такие, которые требуют индивидуального подхода. Например, перевод ребенка в детсад или школу ближе к дому, потребность в подвозе.

- Большое спасибо волонтерам и кураторам. Ваша работа сейчас очень важна. Мы делаем одно большое и важное дело. Наши ребята, находясь вдалеке от дома, должны быть спокойны за свои семьи. Ямал своих не бросает, - подчеркнул Андрей Воронов.