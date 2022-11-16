На Ямале 16 ноября 2022 года температура опустится до -36 градусов

Погода на Ямале на 16 ноября Фото: Вера Зенина

В среду, 16 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельный районах - изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -26…-31 градус, при прояснении до -36, днем -19…-24 градуса, местами до -30.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -26 градусов, днем -21. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: