В Пуровском районе проходят ежедневные встречи с семьями мобилизованных и добровольцев

Фото: пресс-служба губернатора

В Пуровском районе организованы ежедневные встречи с семьями мобилизованных и добровольцев. Такое решение принял глава муниципалитета Антон Колодин, они проходят по будням как очно, так и в онлайн-форматах. Последний особенно востребован у жителей поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных.

Также на личном приеме работают представители прокуратуры, заместители главы администрации района, руководители профильных департаментов и управлений - социальной политики, коммунального хозяйства, жилищного отдела.

- Губернатор поставил задачу - семьи мобилизованных ямальцев должны чувствовать не формальный подход, а реальную заботу. Нам на местах очень важно проявить максимальную вовлеченность, оказать семьям внимание и помощь. Мы эту работу уже начали с первых дней отправки мобилизованных, активно работает муниципальный штаб #МыВместе. Считаю, что нужно подключать дополнительные возможности, поэтому ближайшие несколько дней провожу в личном общении с семьями мобилизованных и добровольцев, - сказал Антон Колодин.

На этой неделе глава района отправится с рабочими визитами в Уренгой и Самбург. Там он планирует лично встретиться с семьями мобилизованных.