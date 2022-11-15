В Ноябрьске выбрали лучших программистов УрФО

Фото: пресс-служба губернатора

В Ноябрьске завершился конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший программист». Участие в нем приняли 26 опытных специалистов и 15 студентов средних профессиональных учреждений.

В течение двух дней они выполняли практические задания на знания математики, логики и последовательности и решали различные алгоритмы с помощью современных языков программирования.

Кроме того, специалисты участвовали в стратегической сессии с представителями администрации Ноябрьска, где разрабатывали идеи по развитию предоставления социально значимых услуг в «цифре». А для студентов и школьников организовали профориентационное мероприятие «День карьеры», на котором приглашенные специалисты рассказали в формате стенд-ап, как выглядит день разработчика в ИТ-компании, поделились опытом создания идеального резюме и стартапов.

Мастерство участников оценивали представители крупнейших российских ИТ-компаний: АО «Инфотекс», «РЕД СОФТ», «Лаборатория Касперского», «Positive technologies», а также региональные и федеральные эксперты.

Также участники конкурса побывали на обзорной экскурсии, где познакомились с историей города, посетили тематические выставки по робототехнике и креативному программированию и поучаствовали в интеллектуальной викторине на тему «Интернет и телевидение».

Победителей и призеров наградили денежными призами от 20 до 200 тысяч рублей