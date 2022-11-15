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НовостиЗдоровье15 ноября 2022 9:53

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 ноября 2022 года увеличилось на 22 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 15 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека. С начала периода количество заболевших достигло 148 920.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлен 4 431 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 399. Всего в стране зарегистрирован 21 508 961 случай. Излечились от коронавируса 6 354 человека, скончались - 64.