В Надымском районе изготовили почти четыре тысячи квадратных метров резиновой плитки из автопокрышек

Фото: пресс-служба губернатора

С начала года в Надымском районе собрано и переработано почти 170 тонн старых шин. Как отметили в пресс-службе губернатора, благодаря инициативе, предложенной в рамках проекта «Чистый Ямал», сдать отработанные покрышки жители могут бесплатно.

Акции по сбору прошли в Надыме, Пангодах и Правохеттинском. Также в райцентре установили три контейнера, в которые горожане могут выкинуть отслужившие свой век шины в любое время.

Фото: пресс-служба губернатора

Позже покрышки передаются в муниципальное автотранспортное предприятие, где перерабатываются в современный материал - резиновую плитку.

- Плитку используем при строительстве детских и спортивных площадок в городе и в поселениях. Это и детская площадка в районе дома №17 по улице Набережная, детская площадка в Лонгюгане, новая игровая территория в Лесном. Покрытие полностью отвечает всем требованиям, является экологичным и безопасным, - рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.