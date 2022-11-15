Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Жителей Лабытнанги обучат «Умному фитнесу». Это специальный комплекс упражнений, который поможет скорректировать осанку, решить различные проблемы стоп, а также укрепить физическое здоровье.

- Это стало возможным благодаря гранту, который выиграла Дарья Хозова. Благодаря финансовой поддержке девушка открыла в 2019 году студию, где занимается с детьми и взрослыми гимнастикой, стретчингом и йогой. А теперь она будет помогать землякам восстанавливать здоровье, - рассказала глава города Марина Трескова.

Средства пойдут на покупку оборудования, расширение помещений и организацию занятий.

Кстати, накануне Дарья получила из рук Марины Тресковой сертификат с благодарностью за социальную ответственность и неравнодушное отношение к землякам.