В Салехарде открылась первая бесплатная секция по адаптивному фитнесу

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В Салехарде впервые открылась секция по адаптивному фитнесу. Как рассказал глава города Алексей Титовский, это стало возможным благодаря тренеру Надежде Потенихиной. В мае девушка прошла переквалификацию и теперь разрабатывает специальные комплексы для тех, кому это крайне необходимо. Они помогают восстановить утраченные функции и вернуться к привычной жизни.

Так, Элина Бейсова посещает занятия уже месяц, у нее проблема чувствительности нижних конечностей. Два-три раза в неделю она вместе с тренером занимается на беговой дорожке и тренажерах, приседает на шведской стенке с небольшим грузом, разрабатывает ступни. С каждым разом количество повторений увеличивается. Для большей убедительности все тренировки согласованы с врачом. Инструктор ведет карту здоровья и отмечает прогресс - улучшились координация, выносливость.

Присоединиться к занятиям может любой желающий старше 15 лет и при наличии справки от врача о допуске на такие занятия. Посещения бесплатны.

Телефон для консультаций: 3-20-34.