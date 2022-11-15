На мужчину, который сбил автоинспектора на подъезде к Ноябрьску, завели уголовное дело

Фото: СУ СКР по ЯНАО

На мужчину, который сбил автоинспектора на подъезде к Ноябрьску, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального следкма, он обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- По данным следствия, 11 ноября 39-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, совершил наезд на высокой скорости на инспектора ДПС. Сотруднику полиции причинены телесные повреждения, тяжесть которых определит судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе следствия удалось выяснить, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Сейчас он находится под стражей.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.