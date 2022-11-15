В Шурышкарском районе мобилизованным и их семьям компенсируют расходы на топливо, проезд и съем жилья

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В Шурышкарском районе приняли новые меры поддержки для военнослужащих и их семей. Как отметил глава муниципалитета Олег Попов, они получат право на компенсационные выплаты.

- за наем жилья во время прохождения амбулаторного обследования в райцентре; - за проезд на муниципальном транспорте (катера КС и вездеходы, которые запустят по зимникам внутри района ); - за приобретенное топливо (дрова, уголь и жидкое топливо); Кроме того, на заседании думы депутаты единогласно поддержали решение о предоставлении компенсации за расходы по организации похорон бойцов, погибших в зоне спецоперации Чтобы получить компенсацию по перечисленным статьям затрат, необходимо обратиться в департамент социальной защиты населения администрации района.