Для ямальских больниц закупят вдвое больше оборудования, чем планировалось

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В 2023 году медицинские учреждения региона ждет масштабное пополнение. Как сообщили в региональном депздраве, планируемые объемы закупаемого оборудования увеличат вдвое.

Так, по программе модернизации первичного звена вместо 124 единиц оборудования и медтехники приобретут 264. Среди них - современные рентгены, флюроографы, эндоскопическое оборудование, холтеры и дефибрилляторы.

При этом с начала года в медицинские учреждения округа уже поступило 126 единиц медтехники, а до конца года прибудет еще 34.

Кроме того, благодаря модернизации в этом году в округ поступило десять автомобилей для обслуживания пациентов на дому и развоза лекарств. Новые машины сделают медицинскую помощь еще более доступной, а работу медиков - комфортной.

Напоминаем, что на Ямале программа по модернизации первичного звена здравоохранения действует с 1 января 2021 года. Она предусматривает полное обновление всех организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в течение пяти лет.