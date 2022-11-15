Жители Муравленко могут переодеться в Дедом Морозов и поучаствовать в параде

Фото: управление культуры и молодежной политики Муравленко

В преддверии Нового года управление культуры и молодежной политики Муравленко объявило о начале подготовки к традиционному фестивалю творческих инициатив «Парад Дедов морозов - 2022».

Костюмированное новогоднее шествие и открытие «Резиденции Деда Мороза» состоится 10 декабря. К участию приглашаются коллективы учреждений и организаций, индивидуальные предприниматели, объединения, а также городские семьи.

Костюм должен соответствовать национальности Деда Мороза и включать шубу, халат, бороду, шапку, варежки, посох, валенки и прочее.

Жеребьевка пройдет в отделе досуговой деятельности городского Дома культуры 19 ноября в 17:00.

Кстати, все участники фестиваля награждаются памятными дипломами.

Ознакомиться с положение конкурса можно по ссылке.

Управление культуры и молодёжной политики