Законодатели Ямала обсудят проект бюджета на 2023 - 2025 годы

Фото: законодательное собрание ЯНАО

Совет заксобрания Ямала сформировал проект повестки пленарного заседания, которое пройдет 24 ноября. Центральный вопрос - окружной бюджет на 2023 - 2025 годы.

По словам председателя заксобрания Сергея Ямкина, несмотря на непростую обстановку, проект бюджета ориентирован на развитие экономического потенциала региона, при этом на социальную сферу приходится более 80% расходов.

На данный момент в повестке находятся 29 вопросов, они касаются природопользования, налогообложения и земельных отношений. Также на рассмотрении находится блок социальных законопроектов, например, планируется внести изменения в региональный закон о профилактике наркомании и алкоголизма.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что законодатели обеспокоены климатическими изменениями в регионе. Так, изменения почвы грозят разрушением дорог и зданий, проблемами с укладкой дорожного полотна и установкой фундаментов.