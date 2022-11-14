Автоинспекторы Нового Уренгоя помогли водителю, застрявшему на загородной трассе в мороз

Фото: УМВД России по ЯНАО

Автоинспекторы Нового Уренгоя помогли водителю, застрявшему на 637 километре трассы Сургут - Салехард в тридцатиградусный мороз.

- Сообщение о водителе поступило в ночное время в дежурную часть полиции микрорайона Коротчаево. Незамедлительно на место выехал экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Дениса Галиахметова и младшего лейтенанта Александра Бадушева, - прокомментировали в УМВД России по ЯНАО.

Прибыв на место автоинспекторы увидели обледенелый грузовик и водителя, который уже начал разводить костер из подручных предметов, чтобы согреться.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Мужчина пояснил, что ехал из Кургана в Новый Уренгой, но неожиданно у машины сломалась топливная система.

Далее полицейские проводили водителя в патрульный автомобиль, где он смог согреться, а затем, предварительно поставив знаки аварийной остановки возле грузовика, сопроводили пострадавшего в населенный пункт. Помощь медиков мужчине не понадобилась.

Водитель, в свою очередь, поблагодарил сотрудников за неравнодушное отношение и помощь в трудную минуту.