Жителей Салехарда и Лабытнанги предупредили о возможных заторах на переправе

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предупредил жителей Салехарда и Лабытнанги о возможных заторах на переправе.

«По информации компании «Газпромтранс», в текущем месяце планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на курсирующий между Салехардом и Лабытнанги транспорт», - говорится в сообщении.

Так, со стороны Лабытнанги движение может быть затруднено 18, 21, 24 и 30 ноября, а со стороны Салехарда - 15, 18, 21 и 27 ноября.

Северян просим обратить внимание на информацию и заранее планировать свой маршрут.

Напоминаем, что сегодня, 14 ноября, на переправе начали работать суда на воздушных подушках. Стоимость проезда для взрослого составит 146 рублей, для ребенка цена меньше - 73 рубля.