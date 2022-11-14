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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:19

Жителей Салехарда и Лабытнанги предупредили о возможных заторах на переправе

Это связано с перевозкой вахтовых бригад
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предупредил жителей Салехарда и Лабытнанги о возможных заторах на переправе.

«По информации компании «Газпромтранс», в текущем месяце планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на курсирующий между Салехардом и Лабытнанги транспорт», - говорится в сообщении.

Так, со стороны Лабытнанги движение может быть затруднено 18, 21, 24 и 30 ноября, а со стороны Салехарда - 15, 18, 21 и 27 ноября.

Северян просим обратить внимание на информацию и заранее планировать свой маршрут.

Напоминаем, что сегодня, 14 ноября, на переправе начали работать суда на воздушных подушках. Стоимость проезда для взрослого составит 146 рублей, для ребенка цена меньше - 73 рубля.