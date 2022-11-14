Энергетики подвели итоги цикла мероприятий в рамках фестиваля #ВместеЯрче

Фото: из архива «Россети Тюмень»

Энергетики подвели итоги цикла мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Более 1800 ребят из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО с июля по ноябрь текущего года посетили дни открытых дверей и тематические занятия компании.

Для детей были организованы экскурсии на подстанции и учебно-тренировочные полигоны. Одно из самых массовых событий, инициированных «Россети Тюмень» под эгидой фестиваля #ВместеЯрче, состоялось в Новом Уренгое. Почти сто детей стали гостями открытой площадки предприятия в период празднования Дня города. Специалисты рассказали юным горожанам про принципы энергосбережения и правила электробезопасности, а также подарили тематические раскраски, закладки для книг и сканворды.

Отметим, что в 2018-2021 годах экономический эффект реализуемой в «Россети Тюмень» программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности составил более 950 млн рублей.