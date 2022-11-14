Фото: пресс-служба губернатора

Многодетная семья из Приуральского района откроет в Салехарде гостевой чум. Как сообщили в пресс-службе губернатора, мать семейства Валентина Михневич воспользовалась мерой поддержки и заключила соцконтракт на открытие бизнеса в сфере туризма.

- Я родилась и выросла в чуме, родители вели традиционный образ жизни, поэтому быт и правила ведения хозяйства мне хорошо знакомы. Мечта о своем чуме появилась у меня давно, я хотела делиться культурой и традициями с другими - гостями Ямала и жителями. В этом деле меня очень поддерживает мама, она представительница народа ханты, - рассказала женщина.

На выделенные 350 тысяч рублей северянка приобрела часть шестов, в ближайшее время будут закуплены зимние покрышки для утепления постройки. Немаловажно и внутреннее убранство чума. Валентина сама сшила подушки с национальным орнаментом, перины, покрывала и скатерти.

Будущих гостей женщина будет угощать строганиной, ухой и дикоросами - морошкой, голубикой. Также планируется проводить мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению оберегов, сувениров.

Главной задачей Валентина считает показать, как живут и чем занимаются коренные малочисленные народы Севера.